Una serra con la marijuana sul terrazzo di casa

Dopo aver individuato sul terrazzo dell’abitazione di un condominio della zona di Verdeno una coltivazione di marijuana, i carabinieri del nucleo operativo di Pontremoli hanno sequestrato diverse piantine pronte per l’essicazione. Il proprietario, che risulta residente in provincia, è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. L’uomo coltivava le piante sul terrazzo pensando di passare inosservato. La denuncia è scattata al termine di un’attività di osservazione e appostamento da parte dei militari. Per la prevenzione della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti i carabinieri stanno effettuando indagini mirate e appostamenti, spesso, anche grazie a segnalazioni di cittadini. I carabinieri, durante i servizi antidroga, avevano notato la possibile presenza di piante sospette sul terrazzo di quel palazzo. La particolare conformazione delle foglie e l’acre odore emanato hanno fatto presumere che si potesse trattare proprio di marijuana. Dopo un’accurata indagine, che ha comportato anche controlli a distanza, hanno bussato alla porta dell’appartamento e proceduto alla perquisizione scoprendo poi quella piccola serra di marijuana con il materiale per la produzione e la lavorazione delle piante proibite.