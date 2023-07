Una serata per ricordare Enrico Sul palco la Combriccola del Blasco

Un evento in musica in memoria dello scomparso Enrico Tonelli. Stasera alle 21 in piazza Menconi a Marina torna il concerto ‘Una voce per Enrico’, sostenuto dall’Associazione italiana sclerosi multipla con la sezione provinciale e il gruppo operativo di Aulla e Lunigiana, e organizzato dalla Pro Loco Marina di Carrara. A salire quest’anno sul palco in piazza Menconi e portare un po’ di musica, ci sarà la cover band ‘La combriccola del Blasco’, una tribute band che dal 1999, come intuibile dal nome, ripropone canzoni e cover dell’amato rocker emiliano di Zocca, Vasco Rossi.

L’associazione che promuove l’evento in ricordo di Enrico Tonelli quest’anno ha scelto di sostenere la sezione di Massa Carrara dell’Aism, Associazione italiana sclerosi multipla. L’associazione Enrico Tonelli è stata creata dai genitori e dagli amici storici di Enrico, scomparso purtroppo a seguito di un tragico incidente avvenuto nel 2006, e torna adesso ad organizzare il concerto in suo ricordo dopo una sospensione imposta dalla recente emergenza sanitaria del covid. Negli anni l’Associazione Tonelli sta continuando nella sua attività di supporto a varie realtà del territorio. Durante la serata, ad ingresso gratuito, ci sarà inoltre uno stand dell’Aism per sensibilizzare le persone sulle tematiche e sul palco salirà anche la vice-presidente nazionale di Aism, Rachele Michelacci, per spiegare brevemente ai presenti le varie attività che l’associazione porta avanti, e soprattutto l’importanza della ricerca scientifica. "Speriamo ci sia un buon afflusso di persone come già avvenuto negli anni scorsi – spiegano dall’associazione Tonelli –. La cover band è importante, così come è importante il nostro impegno ogni anno per ricordare Enrico Tonelli e per aiutare chi ha bisogno del nostro supporto".