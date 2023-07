Una serata a Massa per ricordare Giovanni Jannello il 26 luglio

Una serata per ricordare Giovanni Jannello il 26 luglio alle 21. Il Museo Ugo Guidi 2 il giornalista (1923- 1998) per i 100 anni dalla sua nascita. Jannello, anche poeta e drammaturgo ha scritto una ventina di commedie in dialetto massese rimaste nella storia e premiate a livello nazionale in rassegne di compagnie amatoriali oltre a racconti in prosa e versi che hanno caratterizzato la storia della cultura massese.

A ricostruire il suo lavoro di autore e di organizzatore - in campo teatrale è stato tra i fondatori del Città di Massa - una serie di letture e interventi coordinati dal figlio Riccardo, giornalista e scrittore, che condurrà la serata.

Parteciperanno con le loro testimonianze Paolo Giannotti, che ricostruirà la storia letteraria dialettale con il ruolo svolto da Jannello, Fernando Petroli, Fabio Cristiani, Giuseppe Cuturi, Roberto Borghini, Mario Ricciardi, Stefania Buffa, Maria Rosa Cavazzuti, Vasco Lari, Pietro Chesi, Francesco Bigini, Franco Frediani.

Recentemente la compagnia del teatro comico dialettale massese ha riportato sul palcoscenico del teatro Guglielmi la “Casa” di Giovanni, “Votate Isidoro”, uno dei lavori più iconici di Jannello.

"Ricordiamo inoltre – scrivono gli organizzatori – la ricorrenza del trentennale del volume “Robba de ca’ nostra. Spaccati di vita massese” che rappresenta un punto cruciale della letteratura dialettale. Da Roma sarà presente anche l’altro figlio di Giovanni, Nicola, giornalista Rai, scrittore e saggista. Durante la serata sarà esposto il quadro a firma di Mario Angelotti, Il Conte Gio’, che rappresenta la prima scenografia di “In te la cantina de Battì”".

Il Mug2- Museo Ugo Guidi 2- Museo solidale di Massa-nasce dalla collaborazione con l’Associazione Onlus “Un Cuore, Un Mondo”per il sostegno e supporto alle famiglie di bambini cardiopatici. L’ingresso è in via Alberica, 26 nell’androne del palazzo Vescovile. Per avere informazioni dettagliate è possibile contattare la direttrice del Museo Guidi Clara Mallegni al numero 3932816003, email [email protected]