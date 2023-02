Una sentenza massese fa giurisprudenza. E’ quella del 27 luglio 2020 della Corte di Assise che ha assolto Marco Cappato e Mina Welby per il suicidio assistito di Davide Trentini affetto da sclerosi multipla. La Procura di Bologna, infatti, ha chiesto l’archiviazione per le attiviste dell’associazione Coscionì che hanno accompagnato al suicidio assistito una donna di 89 anni malata di Parkinson. Il procuratore Giuseppe Amato si è basato sulla sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sul caso di ‘Dj Fabo’ e su quella appunto di Massa dove la patologia di Trentini "provocava dolori insopportabili e non lenibili, il cui parziale rimedio era la somministrazione di farmaci antidolorifici a dosaggi sempre maggiori, con rischio per la sua vita, ma non era invece dipendente da trattamenti medici necessari per la sopravvivenza".