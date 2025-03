Una sede dei vigili ad Avenza. Gli uffici in via Giovan Pietro

Buone notizie per gli avenzini e in particolare per il comitato Avenza resiste: l’amministrazione comunale ha individuato la possibile sede della polizia municipale nell’ex palazzina Cat. Da tempo i cittadini chiedono più sicurezza dopo i numerosi episodi di violenza avvenuti in strada e dopo i furti a raffica che si sono verificati nei negozi dall’inizio dell’anno. Oltre al presidio della municipale come deterrente alla criminalità, i cittadini chiedono telecamere, che saranno attivate grazie a tutta una serie di finanziamenti vinti da palazzo civico a cui saranno aggiunte risorse proprie.

Come aveva annunciato l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni in consiglio comunale, l’amministrazione aveva accolto le richieste dei comitati e la mozione di Andrea Tosi segretario provinciale della Lega, e stava lavorando per individuare il luogo idoneo ad accogliere una sede distaccata dei vigili urbani. Soddisfatto della novità il consigliere comunale Andrea Tosi. "Dopo le due mozioni presentate dalla Lega in commissione consiliare Lavori pubblici e Sicurezza urbana è stato comunicato che è stata individuata l’area dove sorgerà il presidio fisso della polizia municipale ad Avenza – scrive Tosi –. La sede sarà ospitata nella zona ex Cat e necessita di alcuni lavori prima dell’apertura definitiva. Un traguardo significativo, frutto del lavoro costante portato avanti dalla Lega, che da tempo si batte per garantire maggiore sicurezza nella frazione di Avenza. Siamo soddisfatti di questo risultato perché testimonia che la nostra azione politica –prosegue Andrea Tosi – seppur dai banchi dell’opposizione, porta a risultati concreti. Ora monitoreremo i tempi di realizzazione e spingeremo affinché il presidio apra il prima possibile. La sicurezza dei cittadini non può più aspettare".

Soddisfazione anche da parte del commissario comunale della Lega, Filippo Frugoli. "Voglio complimentarmi con Andrea Tosi per il lavoro svolto in consiglio comunale e per la determinazione con cui la Lega ha portato avanti questa battaglia – aggiunge Frugoli –. Questo dimostra quanto sia fondamentale un’opposizione seria e concreta, capace di incidere sulle scelte amministrative nell’interesse della città e dei cittadini. Un grazie anche a tutti i militanti che, con il loro impegno quotidiano sul territorio, hanno contribuito a questo risultato". "La Lega assicura che continuerà a vigilare affinché il presidio venga attivato nei tempi più brevi possibili, senza ulteriori rinvii", concludono Andrea Tosi e Filippo Frugoli.