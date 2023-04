Una ‘Scuola itinerante’ di sport Due giorni dedicati all’inclusione con la Federazione Paralimpica

Disabilità & sport: due giornate all’insegna dell’inclusione e della socializzazione al campo scuola di via Comano a Marina. L’appuntamento con la scuola itinerante Fispes è il 29 e 30 con il patrocinio di Cip col delegato provinciale Daniele Carmassi, Provincia e Comune. L’evento, che gode del supporto di Luanvi, Bayer e Fondazione Conad, avrà l’appoggio anche di Fisdir (col responsabile regionale atletica leggera Vittoria Bertelloni) e Fidal (col delegato provinciale Ernesto Lunardini) . Per fare un quadro di cosa si tratta abbiamo rivolto alcune domande alla delegata regionale Toscana Fispes Michela Castellani che sarà coadiuvata dall tecnico provinciale Jessica Nista. Cos’è la Scuola Itinerante?: "All’interno della Federazione, nel 2018 si è inaugurato la prima ‘’Scuola’’, il nuovo progetto dedicato agli Under 16 di tutte le discipline demandate alla Federazione. Sulla scia del successo dell’Eaff Junior Training Camp a Roma, la Federazione ha deciso di proseguire il percorso di formazione sportiva dei bambini e ragazzi con amputazione, cerebrolesione e altre disabilità fisiche per avviarli, attraverso un percorso ludico motorio, alle discipline a lei demandate.Il progetto, - ha ribadito la referente - indirizzato ad atleti giovanissimi (dai 5 ai 16 anni), valorizza il loro talento in campo, attraverso dei raduni collegiali nazionali, coordinati dallo staff tecnico federale, nominato ad hoc dalla federazione, sostenendo il ricambio generazionale naturale degli atleti top level e, allo stesso tempo, promuovendo il valore educativo e culturale della pratica sportiva per giovani con disabilità". Il prossimo appuntamento è fissato il 1718 giugno a Roma. Ad ogni raduno la Fispes coinvolge circa 2025 atleti più 1 accompagnatore per ciascun atleta, insieme ai componenti dello staff federale e allo staff sanitario. Lo scopo è quello di aumentare attraverso la pratica sportiva, le opportunità d’integrazione sociale, utilizzandola come strumento di crescita e di valorizzazione delle abilità dei ragazzi; contribuire attraverso l’attività motoria sportiva mirata al benessere della persona con disabilità; partecipare al compito di sviluppare e valorizzare le potenzialità e le autonomie della persona nel rispetto del processo evolutivo;- gli aspetti sono molteplici come chiarisce la Castellani – Lo scopo è consolidare attraverso l’attività motoria e sportiva, l’integrazione del ragazzo all’interno di un gruppo. Tutto ciò per aumentare l’autostima della persona seguita dal progetto, come risultato di un’azione integrativa che possa prevedere azioni mirate e puntuali; aver rispetto delle diversità, riconoscere e valorizzare le differenze di potenzialità e di capacità".