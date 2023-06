Una scuola intitolata a don Corrado Giorgetti

Stamani, alle 11, a Gramolazzo, nel comune di Minucciano, si tiene la cerimonia di intitolazione a monsignor Corrado Giorgetti (1921-2013) dell’edificio dove ha sede la scuola media, sede staccata dell’Istituto comprensivo di Piazza al Serchio. Sulla facciata verrà collocata una targa in marmo a ricordo dell’illustre compaesano, scomparso 10 anni fa, sacerdote, teologo, studioso e scrittore. La proposta di intitolazione era partita lo scorso anno dal Consiglio comunale dei giovani. L’amministrazione comunale l’aveva subito accolto e iniziato le pratiche. Saranno presenti il sindaco Nicola Poli, il parroco don Gloria Antonio Giannetti e altre personalità civili e religiose. Monsignor Corrado Giorgetti, o meglio don Corrado, come da tutti era conosciuto in Garfagnana e a Massa, è stato uno dei sacerdoti più conosciuti e apprezzati. Il suo primo incarico, novello sacerdote di 23 anni, era stato nella parrocchia di Agliano di Minucciano, poi per quasi tutta la vita a Massa, dove è stato insegnante e rettore del Seminario, nonché vicario episcopale per la pastorale, direttore dell’Ufficio diocesano, membro del consiglio presbiterale e tanti altri incarichi. Era laureato in teologia presso l’Università Lateranense a Roma, canonico della Cattedrale di Massa, cappellano di Sua Santità, cioè monsignore, dal 1964. E’ stato anche studioso di storia locale, collaborando per anni prima a La Garfagnana e poi al Corriere di Garfagnana. Ha pubblicato anche alcuni importanti volumi.

Dino Magistrelli