Una scultura di Monfroni in memoria di Baracchini

Una scultura di Michele Monfroni per il Regina Elena. L’opera dedicata alla memoria di Carlo Baracchini sarà svelata martedì 19 alle 11,30, a 7 anni dalla scomparsa del benefattore per il suo lascito alla Rsa. "A un anno dal nostro insediamento stiamo cercando di unificare i contratti dei dipendenti inquadrandoli nel settore sanità – scrivono dal Cda del Regina Elena –, e si è dovuto prendere cognizione di alcune incongruenze esistenti tra il personale in servizio e sanare quelle posizioni che non potevano coesistere con una corretta attuazione delle tante regole che normano i contratti stipulati con liberi professionisti, i quali non possono essere rinnovati sempre allo stesso soggetto, ma prevedono una rotazione per garantire la completa trasparenza nella assegnazione. Quanto invece al possibile aumento delle rette dovute dagli ospiti privati autosufficienti è bene specificare: che questo coinvolgerebbe un numero ridotto di persone, non più di 8 o 10, che gli aumenti in ogni caso saranno proporzionati agli indicatori Isee e nei casi più gravi sostenuti come sempre dai servizi sociali comunali".