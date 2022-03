Una rosa acquistata da Ada Comporrà un bouquet collettivo

Una rosa per Carrara. L’associazione per i diritti degli anziani Ada ha deciso di donare due fiori e adottarne un‘altra in occasione di San Valentino e andranno a comporre il grande e colorato roseto di via del Cavatore. Come già raccontato da La Nazione il progetto ‘Rose per Carrara’ organizzato dagli artisti Suzanne Spahi ed Enzo Tinarelli sta avendo un grande successo dal lancio nel 2021 e ormai sono ben 337 le rose, tutte realizzate in mosaico, arrivate da ogni parte del mondo, da ben 20 nazioni diverse. Tutte andranno a comporre un ‘quadro’ colorato ed emozionante da comporre poi sulla parete individuata in via del Cavatore e che ora fanno comunque bella mostra di sé all’interno della galleria InBeccheria. Una chiamata all’azione di artisti e creativi a cui ha voluto rispondere con entusiasmo anche l’Adadi Carrara e Fosdinovo tramite la presidente Laura Menconi (nella foto). Un contributo che è stato duplice grazie anche al sostegno del laboratorio Armadillo di Carrara dove opera Xenia Guscina: l’associazione prima ha donato due rose in mosaico create da una propria socia per dare un contributo attivo alla composizione del grande bouquet artistico. Ciascuna rosa è stata accompagnata da una frase dedicata proprio al tema ‘floreale’. A San Valentino ha sottoscritto l’iniziativa ‘adotta una rosa’ scelta nel roseto messo a disposizione dai promotori con una sovvenzione economica al progetto. "E’ un’iniziativa che ci piace molto – sottolinea Menconi – che punta a coinvolgere artisti e appassionati da tutto il mondo in un’opera collettiva".