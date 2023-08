Una raccolta per Open arms Fondi per sostenere la sosta forzata

di Patrik Pucciarelli

"Se salvare vite in mare è un crimine, non c’è momento migliore per unirti alla nostra banda. Diventa un ’criminale’. Abbiamo bisogno di te". Sulla pagina social della ong un messaggio chiaro, schietto, diretto, poche righe per descrivere il trattamento riservato dal Governo. L’ormeggio forzato grava sulle spalle di coloro che sono essenziali altrove, il porto è uno spazio che non appartiene loro. L’imprevisto del fermo amministrativo ha mandato in fumo tempistiche e progetti futuri, ma ha anche svuotato il portafogli della nave che tra multa e porto si ritrova al verde. Così nasce una raccolta fondi per coprire le spese e sostenere i ragazzi.

Il tempo scorre sulla Open Arms, ma scorre lento. Il personale di bordo sistema le cime, pulisce la coperta, prepara le carte nautiche; c’è chi legge e chi studia la rotta migliore, quella più veloce per raggiungere il Mediterraneo centrale. Là c’è bisogno di aiuto, continuano imperterrite le partenze di chi fugge da guerre e carestia. Nella banchina ’Fiorillo’ il fermo amministrativo di 20 giorni turba i pensieri dei marinai che guardano all’orizzonte, c’è rabbia ma forte è la speranza di poter riprendere la navigazione e proseguire nell’unica missione: salvare vite in mare.

Intanto nel porto apuano le spese si accumulano e come se non bastasse a gravare sulle casse della nave anche un verbale di 3mila e 333 euro. Multati per aver effettuato più soccorsi del dovuto, per aver portato in salvo 196 persone in tre operazioni diverse. Il decreto Piantedosi è chiaro: un solo salvataggio, una sola operazione poi si richiede il porto sicuro e la rotta è segnata.

Ma tenere in porto una nave di 37 metri più 10 di larghezza e 4 di profondità non è certo economico perchè "l’equipaggio deve essere mantenuto – racconta il primo ufficiale di bordo della Open Arms, Angelo Selim –, poi ci sono le spese della nave, l’ormeggio, il disormeggio, il porto, la spazzatura, l’elettricità, il carburante. E’ difficile rendersi conto di quanti soldi servano per mantenere una nave ferma 20 giorni in un porto, oltretutto con una multa da pagare. Noi abbiamo calcolato che per un equipaggio di 18 persone più tutte le spese del mezzo servono 30mila euro. Ma questi soldi non ci sono, così è partita una raccolta fondi sul sito: ayuda.openarms.es dove si può donare qualcosa per aiutarci a superare giorni di fermo".

Attualmente il ricavato è di 9mila 686 euro per un totale di 192 donazioni, ma la cifra sale a vista d’occhio, la solidarietà è tanta. "Ringrazio tutti coloro che stanno donando, abbiamo un grande sogno quello di tornare in mare aperto – continua Angelo –. In questi giorni stiamo sistemando la barca c’è tanto lavoro da fare. Ora vorremmo rilassarci un po’ per riprendere con la preparazione della nave da lunedì. Vogliamo essere pronti per quando toglieremo gli ormeggi, verso altre missioni e altri salvataggi".