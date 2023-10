Una preghiera per la pace con il vescovo

Dopo le parole del Papa, che esorta a bussare al cuore di Dio per invocare il dono della pace tra gli uomini, il vescovo Mario Vaccari invita tutti a un momento di riflessione e preghiera, oggi alle 17, sul sagrato della Cattedrale. L’invito è rivolto ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle altre religioni ed è aperto alle persone che hanno a cuore la pace, credenti e non, per una testimonianza pubblica di impegno. "I recenti avvenimenti in Terra Santa – dice il vescovo – che si aggiungono alle tante situazioni di violenza e guerra nel mondo, suscitano sentimenti di sgomento e tristezza, insieme a un senso di impotenza per il prevaricare della violenza sul dialogo, delle armi sul perdono. Non potrà mai essere accettato l’uso della violenza! Le azioni di terrorismo, di prevaricazione, di violenza militare, di tortura su civili innocenti sono da condannare con fermezza. Nessuno potrà dire di essere dalla parte giusta finchè non verranno deposte le armi e si sarà tornati a un dialogo faticoso ma necessario".