Una popolazione sempre più vecchia Preoccupano fumo e aumento dell’alcolismo

LUNIGIANA L’invecchiamento della popolazione continua a essere un fenomeno preoccupante per la zona sanitaria della Lunigiana. L’indice di vecchiaia segnala che ci sono 311,12 ultra 65enni ogni 100 over 15 (308,47 nel 2020 e 219,77 per il dato medio regionale). E nei Comuni meno abitati l’indice sale. Mentre il tasso di natalità della Lunigiana di 5,03 (x1.000 abitanti) è sotto la soglia del dato Asl (5,75) e regionale (6,10). A dirlo è la relazione sullo stato di salute del territorio lunigianese, stilata dalla SdS, guidata dal dottor Marco Formato (nella foto), sulle statistiche Ars 2022: ci aiuta a capire il trend delle cartelle cliniche dei quasi 60mila abitanti esaminando determinati indicatori demografici. "L’invecchiamento - spiega la relazione - si abbina a un aumento del carico delle malattie cronico-degenerative, come quelle cerebro-cardiovascolari, il diabete, la malattia di Alzheimer e altre patologie neurodegenerative, tumori, malattie polmonari croniche ostruttive e problemi muscoloscheletrici. Con l’avanzare dell’età è sempre più frequente la presenza di comorbidità ovvero la coesistenza nello stesso individuo di 2 o più patologie croniche". Per quanto riguarda le aspettative di vita alla nascita delle culle rosa (86,1) risulta superiore in Lunigiana rispetto ai valori della zona Asl Toscana nord ovest (85,39 e a...