Una piazza per ricordare il sacrificio dei Nisei

Delegazione americana a San Terenzo Monti lo scorso sabato al seguito della Nisei Legacy Tours; si tratta di familiari e discendenti dei soldati dell’U.S. Army appartenenti ai Reparti Nisei, che combatterono duramente contro le truppe tedesche e della Rsi nell’aprile del ’45, liberando di fatto il paese, sfondando in contemporanea il fronte della Linea Gotica in quella specifica zona.

Si sta assistendo ormai a questi che sono dei veri e propri "Viaggi della memoria", da parte di figli e nipoti di quei lontani soldati, che si stanno intensificando sempre di più. Fra i componenti della delegazione anche Michael Shiosaki. "Mio padre era Fred Shiosaki, in forza al 442° Reggimento, componente della Compagnia K. Ha combattuto qui - spiega - mi ha sempre raccontato della durezza, della drammaticità di queste battaglie". Qualcuno viene dalla California ma la maggior parte dallo Stato di Washington: tutti sono interessati a conoscere le gesta dei loro familiari in armi e ad apprendere notizie sulle stragi di civili compiute dalle armate di Hitler in ritirata. E’ un’emozione per loro sapere che la piazza principale del paese, lungo la provinciale che porta a Soliera e Fosdinovo, verrà intitolata a Daniel Inouye, l’ufficiale che liberò S. Terenzo divenuto poi storico parlamentare dello Stato delle Hawaii e Presidente del Senato degli Stati Uniti d’America.

La cerimonia sarà domenica 9 novembre. Dagli Usa giungeranno almeno 50 persone: un regista con la sua troupe per filmare l’evento, ascoltare testimoni ancora in vita, fare riprese nei luoghi dove i Nisei combatterono. Si fermeranno 3 giorni per ultimare un docufilm che sarà trasmesso negli Stati Uniti il 4 luglio 2026 in occasione del 250° anniversario della dichiarazione d’Indipendenza. "Stiamo predisponendo il programma dell’event – ha spiegato Marco Varese, assessore del Comune di Fivizzano – e sarà l’occasione per risistemare e abbellire la piazza".

Roberto Oligeri