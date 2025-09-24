Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaUna piazza per ricordare il sacrificio dei Nisei
24 set 2025
ROBERTO OLIGERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. Una piazza per ricordare il sacrificio dei Nisei

Una piazza per ricordare il sacrificio dei Nisei

Delegazione americana a San Terenzo Monti lo scorso sabato al seguito della Nisei Legacy Tours; si tratta di familiari e...

La delegazione giunta a San Terenzo lo scorso sabato sui luoghi della Memoria per ricordare i soldati nippo americani

La delegazione giunta a San Terenzo lo scorso sabato sui luoghi della Memoria per ricordare i soldati nippo americani

Delegazione americana a San Terenzo Monti lo scorso sabato al seguito della Nisei Legacy Tours; si tratta di familiari e discendenti dei soldati dell’U.S. Army appartenenti ai Reparti Nisei, che combatterono duramente contro le truppe tedesche e della Rsi nell’aprile del ’45, liberando di fatto il paese, sfondando in contemporanea il fronte della Linea Gotica in quella specifica zona.

Si sta assistendo ormai a questi che sono dei veri e propri "Viaggi della memoria", da parte di figli e nipoti di quei lontani soldati, che si stanno intensificando sempre di più. Fra i componenti della delegazione anche Michael Shiosaki. "Mio padre era Fred Shiosaki, in forza al 442° Reggimento, componente della Compagnia K. Ha combattuto qui - spiega - mi ha sempre raccontato della durezza, della drammaticità di queste battaglie". Qualcuno viene dalla California ma la maggior parte dallo Stato di Washington: tutti sono interessati a conoscere le gesta dei loro familiari in armi e ad apprendere notizie sulle stragi di civili compiute dalle armate di Hitler in ritirata. E’ un’emozione per loro sapere che la piazza principale del paese, lungo la provinciale che porta a Soliera e Fosdinovo, verrà intitolata a Daniel Inouye, l’ufficiale che liberò S. Terenzo divenuto poi storico parlamentare dello Stato delle Hawaii e Presidente del Senato degli Stati Uniti d’America.

La cerimonia sarà domenica 9 novembre. Dagli Usa giungeranno almeno 50 persone: un regista con la sua troupe per filmare l’evento, ascoltare testimoni ancora in vita, fare riprese nei luoghi dove i Nisei combatterono. Si fermeranno 3 giorni per ultimare un docufilm che sarà trasmesso negli Stati Uniti il 4 luglio 2026 in occasione del 250° anniversario della dichiarazione d’Indipendenza. "Stiamo predisponendo il programma dell’event – ha spiegato Marco Varese, assessore del Comune di Fivizzano – e sarà l’occasione per risistemare e abbellire la piazza".

Roberto Oligeri

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViaggiGuerra