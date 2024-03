Una petizione per un presidio di polizia

Firma per la sicurezza: La Lega si mobilita per Avenza. Il direttivo comunale del Carroccio annuncia una raccolta di firme per tutti i cittadini di Avenza per ottenre la garanzia sulla sicurezza, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla microcriminalità. La petizione mira a ottenere

un presidio o un distaccamento di polizia municipale nella frazione. "La Lega Salvini Premier ha sempre attribuito la massima importanza alla sicurezza dei cittadini. La situazione critica di Avenza non si è creata casualmente, ma è il risultato di una serie di fattori che hanno contribuito alla degenerazione del tessuto sociale. Tra questi, vi è la progressiva riduzione dei servizi pubblici, la mancanza di illuminazione adeguata nelle aree pubbliche e la scarsa sorveglianza delle strade e delle piazze. Come abbiamo sempre sostenuto, un ambiente poco frequentato e poco sorvegliato diventa terreno fertile per l’azione dei malintenzionati, compromettendo la sicurezza e il benessere di tutta la comunità. La presenza di un presidio o distaccamento di polizia municipale ad Avenza potrebbe scoraggiare atti criminali e comportamenti antisociali, ma agirà anche da deterrente per potenziali malintenzionati, ristabilendo un senso di ordine e sicurezza nella comunità.