"Una Pensionata Massese in Attesa di una MOC: La Sanità Pubblica Non Offre Soluzioni"

Puntuale, tutte le settimane, si presenta al Centro unico di prenotazione di Massa mostrando la richiesta del medico per la “Moc” necessaria, anche se non urgente, a verificare l’efficacia della cura per l’osteoporosi che la affligge. E da un mese e mezzo ogni settimana torna a casa senza sapere quando mai potrà sottoporsi all’esame. "Griglie chiuse, non è possibile fissare nessun appuntamento", rispondono alla pensionata massese. "Dal privato con 60 euro potrei farla il giorno dopo, all’Asl solo andando a Livorno, a Pisa o ancora più lontano. Possibile che in tutta la provincia la sanità pubblica non abbia un posto per una Moc?"