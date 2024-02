Una passione antica . Begali, tre generazioni

Una passione prima ancora che un lavoro. Concetto che traspare chiaramente dalle parole di Francesco Begali, l’attuale titolare dello studio Michelino, pronipote del fondatore, terza generazione di fotografi, che ci racconta la sua emozione il primo giorno di apertura della mostra del centenario a Palazzo Binelli. "Ci sono voluti circa 3 mesi per la preparazione, anche se il grosso del lavoro è stato fatto da Vinicia – commenta Begali – e il risultato ottenuto è ottimo. Non è stato per nulla semplice fare una scelta di cento foto tra le migliaia che ci sono negli archivi; abbiamo notato ad esempio un gran numero di foto sul basket locale che ci ha impressionato. Anche i macchinari esposti sono molto belli e rappresentano bene l’evoluzione che la professione ha avuto nel tempo". E proprio sull’evoluzione del lavoro del fotografo si è poi soffermato Begali, raccontando di una concorrenza ormai spietata del digitale e dei colossi dell’e-commerce del web, a cui però aggiungere una grande voglia di non mollare e guardare avanti. "Per me la fotografia è quella su carta – sottolinea Francesco – e sarà sempre così. Poi ovviamente anche noi ci siamo adeguati all’avvento del digitale, ma non è la stessa cosa. Adesso sono i matrimoni e i grandi eventi familiari che permettono di svolgere il mestiere in un certo modo. I ragazzi dell’Accademia hanno un corso di fotografia e questa è un’ottima cosa che permette di mantenere quella concezione vecchio stile della foto. Quello che negli anni sta venendo meno è il rapporto col cliente, ma noi teniamo duro".

D.R.