Una partita per ricordare Gianluca. Gli amici in campo in memoria

Una partita per festegggiare Gianluca. Gli amici e i familiari del caro Gianluca Tognini, precocemente scomparso all’età di 34 anni nell’ottobre del 2022, hanno svolto in sua memoria, in occasione dell’anniversario del suo compleanno, una partita di calcetto, festeggiando insieme, proprio come piaceva a lui.

"Un appuntamento fisso quello che si danno gli amici e parenti di Gianluca Tognini il 19 gennaio, giorno del suo compleanno, per giocare una partitella di calcio in suo ricordo. Il calcio – ricorda l’amico Luca Rufrano – , quello sport tanto amato da Gianlu, a cui ha dovuto rinunciare troppo presto per i suoi problemi di salute. In trenta, di ogni età, hanno partecipato e condiviso questo prezioso momento, ricordando le frasi più celebri e iconiche dell’amico e riportandole su dei cartelloni: il suo inconfondibile “Calmaaa!”, intonato alla sua maniera, senza uguali, rimane affettuosamente tra le frasi degli amici nel quotidiano, ormai diventata quasi un’interiezione. Disputata la partita, tutti quanti hanno alzato gli occhi al cielo e augurato buon compleanno a Gianluca, il tutto incoronato da un forte applauso, carico di emozione. Un modo di commemorare un grandissimo amico, di tenerne vivo e solido il ricordo, di donare affetto alla sua famiglia. Gianluca era una persona davvero speciale, ineguagliabile. Nonostante la malattia, non faceva mai pesare il suo dolore a nessuno e bastava una sua battuta o un suo scherzo (le sue peculiarità!) a trasformare una giornata cupa in un dipinto di colori. Con la sua ironia e voglia di scherzare era un sole che riusciva ad emanare la sua luce e la sua positività a chiunque gli stesse accanto. Il ricordo che più sovviene a chi lo conosceva è, infatti, il suo grande sorriso e, soprattutto, il suo grande cuore".