"Una pagina gloriosa". Festa per l’anniversario della liberazione della città

"La pagina di storia gloriosa di questa città non è abbastanza conosciuta a livello nazionale mentre ha tutte le caratteristiche per esserlo". Così l’ex onorevole Valdo Spini al 79° anniversario della liberazione di Massa dal giogo nazifascista. Spini, oratore ufficiale della cerimonia svoltasi in municipio, nella ’Sala Dieci Aprile’ nell’ambito del consiglio comunale straordinario, ha un occhio di riguardo per la nostra terra: "Ho conosciuto molte persone tra cui Del Giudice, il conte Giò, Frà Diavolo: è stata un’epopea – ha detto aprendo il capitolo riferito alla Seconda guerra mondiale, all’entrata in guerra dell’Italia, all’armistizio dell’8 settembre 1943. "La Resistenza e la lotta di liberazione hanno salvato la nostra patria. E Massa Carrara, che si trovava al di là della Linea Gotica, ha scritto una pagina importantissima. Medaglia d’oro al valor militare, qui la Resistenza è stata differente dal resto della Toscana ed è venuto il momento che la Regione lo sottolinei con maggior evidenza perché siete stati più forti".

Dopo il corteo in città, con deposizione di fiori e corone al cippo del comandante Vico e a quello del partigiano Arnaldo Pegollo; al monumento alla Resistenza in largo Matteotti e al monumento ai Caduti in piazza Aranci, autorità civili e militari si sono radunate nella ’Sala Dieci Aprile’, dove ha introdotto la giornata il presidente del consiglio, Agostino Incoronato. E’ stato effettuato un minuto di raccoglimento per le vittime del bacino di Suviana. La parola è passata poi al sindaco Francesco Persiani che ha accolto tutti i presenti tra cui il prefetto Guido Aprea, il vescovo Mario Vaccari, il questore Santi Allegra, la presidente dell’Anpi Elena Cordoni, il comandante dei carabinieri: "Le forze alleate con i partigiani – ha detto il sindaco – hanno permesso di ritrovare quella libertà tanto agognata". Pace, libertà, democrazia, solidarietà sono stati i termini citati per rendere onore a quella lotta di liberazione che costà la vita a moltissime persone, soprattutto civili. Non è stato dimenticato il ruolo fondamentale che le donne ebbero nelle loro azioni oltre le Apuane per poter sfamare chi restava a casa.

Dina Dell’Ertole, in veste di consigliera provinciale, ha portato il saluto del presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, con un intervento che ha entusiasmato il pubblico presente, spiegando il termine ’Resistenza’ oggi. Sono intervenuti di seguito il presidente della Fivl, Giancarlo Rivieri, e Ludovica Battelli in rappresentanza dell’Anpi di Massa. Poi, voce ai giovani: Chiara Naitana, Gabriele Lilliu, Giancarla Gianardi, Aurora Baccioli, Alex Tofan, Andrea Marchini, Manuel Pinelli, premiati con una pergamena ricordo per il loro fondamentale contributo. Una giornata intensa, a dimostrazione che tanti cittadini hanno a cuore la memoria della loro città.

Intere famiglie, anche con bambini, hanno visitato i rifugi antiaerei della Martana e di piazza Aranci aperti al pubblico per l’occasione, così come la mostra della Resistenza in piazza Partigiani e l’Archivio della Resistenza in via Cavour. I rifugi saranno visitabili anche sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

