Una nuova postazione per il bike sharing davanti alla Stazione

I dati sui primi cinque mesi di servizio, in particolare estivo, diffusi a ottobre erano stati incoraggianti: il bike sharing aveva funzionato e soprattutto era piaciuto a residenti e turisti. Adesso il progetto è pronto ad una svolta con l’apertura della nuova piattaforma installata in piazza della Stazione che porta a 5 il totale di quelle attive in città. Il servizio ‘Bici in Massa’, gestito da Bici in Città per ora funziona proprio nella logica del bike sharing, come dimostravano i numeri di ottobre: brevi spostamenti sul territorio, con una media dai 10 ai 15 minuti per utilizzo. All’epoca erano quattro le stazioni già attive: Villa Cuturi e in via Casola a Marina di Massa, nell’atrio sotto palazzo civico in centro e in piazza Calamandrei a Ronchi.

Mancava almeno un punto di raccordo fra il centro storico e il litorale che ora trova un suo completamento logico con la nuova postazione di piazza IV Novembre per rispondere alla sfida di un servizio che ha bisogno di essere il più capillare possibile. Lo mostravano sempre i numeri di ottobre su ‘prelievo’ e ‘consegna’ del mezzo utilizzato: il più delle volte corrispondono alla stessa stazione. Più raro che una bici prelevata da una stazione per raggiungerne un’altra.

Lo conferma l’assessore ai lavori pubblici Marco Guidi: "Ieri è iniziata l’installazione della nuova stazione di bike sharing in piazza IV Novembre. Con questo nuovo intervento arriviamo ad avere in città 5 postazioni di bike sharing. I dati in nostro possesso dimostrano come i cittadini abbiano gradito il servizio e la sua funzionalità. Sicuramente la nuova installazione aumenterà le possibilità di utilizzo perché collega il servizio ferroviario e il trasporto pubblico locale, e ancora meglio la stazione di Massa con il centro città".