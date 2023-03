Una mozione in Regione per la sicurezzza urbana

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione affari istituzionali, Giacomo Bugliani, presenta una mozione in Regione con cui chiede anche la possibilità di implementare la formazione degli addetti alla sicurezza e uniformare gli orari di apertura dei locali da ballo. A Massa è stato sottoscritto in Prefettura lo scorso anno il “Patto per la sicurezza urbana e la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata”. Ora la mozione di Bugliani chiede alla Regione "di attivarsi nei confronti dell’esecutivo nazionale affinché, su tutto il territorio, siano attuati interventi finalizzati ad implementare la formazione degli addetti alla sicurezza nei locali da ballo, così come l’opportunità di favorirne l’omogenizzazione degli orari di apertura e chiusura a livello regionale; con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle attività di sorveglianza e contrasto". Chiede anche la possibilità, in prospettiva, di estendere ai gestori dei locali da ballo l’accesso ai fondi destinati alla videosorveglianza e di individuare forme di premialità per i territori in cui risulti siglato con le prefetture il patto per la sicurezza.