Una mostra su Italo Calvino

Una mostra per celebrare Italo Calvino nel centenario della nascita. Dove? A Montereggio, paese dei librai. L’esposizione, a cura del Museo della stampa di Lodi, con il patrocinio del Comune di Mulazzo, è un omaggio al grande scrittore e in primis alle sue Città invisibili. L’inaugurazione è prevista venerdì alle 21, la mostra sarà allestita dal 4 al 21 agosto nella Chiesa di Sant’Apollinare e si propone di far vedere le capacità visionarie di Calvino, come sono state lette e interpretate. Il Museo Lodi ripropone quindi in questa sede l’iniziativa editoriale concepita per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione de Le città invisibili di Calvino, el febbraio 1972. Saranno esposte 55 xilografie, una per ogni città immaginata e descritta da Calvino, stampate con i materiali e macchinari del Museo e realizzate da 11 prestigiosi artisti.