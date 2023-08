Una mostra per Calvino Omaggio alla fantasia

Una mostra per celebrare Italo Calvino nel centenario della sua nascita. Dove? A Montereggio, paese dei librai. L’esposizione, a cura del Museo della stampa e della stampa d’arte di Lodi, con il patrocinio del Comune di Mulazzo, è un omaggio alla fantasia del grande scrittore e in particolare alle sue Città invisibili. Resterà visitabile fino al 21 agosto nella Chiesa di Sant’Apollinare e si propone di far vedere, omaggiandole, le capacità visionarie di Calvino, così come sono state lette e interpretate dai soggetti partecipanti. La mostra vuole rendere sensibile il suo immaginario, partendo dai testi - di Calvino e non solo - per offrire al visitatore qualcosa che potrà guardare, persino ascoltare, e che forse sarà tentato di toccare nella sua materialità. Il Museo della stampa d’arte di Lodi ripropone in questa sede l’iniziativa editoriale concepita per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione de Le città invisibili di Calvino, avvenuta nel 1972. Saranno esposte 55 xilografie, una per ogni città immaginata da Calvino, stampate con i materiali e macchinari del Museo e realizzate da 11 artisti: Ettore Antonini, Gregorio Baraldi, Alessia Bellodi, Paolo Cabrini, Giovanni Daprà, Edoardo Fontana, Vittorio Giacopini, Luigi Maiocchi, Daniele Milani, Lucio Passerini, Luciano Ragozzino.