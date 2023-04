Una mostra fotografica sulla Linea Gotica e i luoghi della memoria

Si inaugura oggi alle Stanze del Teatro Guglielmi, il taglio del nastro è in programma alle 17.30, “Linea gotica aprile 1945 – 78° anniversario della Liberazione – I luoghi e la memoria“, una mostra storica promossa e organizzata dall’associazione storico culturale Linea gotica tirrenica (Lgt) con il patrocinio della provincia di Massa Carrara (Medaglia d’oro al valor militare) e del Comune di Massa (Medaglia d’oro al merito civile), in collaborazione con l’Anpi di Massa, il gruppo fotografico apuano (Roberto Violi, Luca Frola, Luciana Milani), l’associazione culturale Eventi sul Frigido (Angela Maria Fruzzetti) e con il contributo di Marco Alberti e degli storici Davide Del Giudice e Davide Bianchi.

Come annuncia il presidente Marco Giandomenici, Lgt organizza anche una rievocazione storica della liberazione di Montignoso (il 15 aprile) e di Massa (il 16 aprile). Le fotografie esposte in mostra ritraggono i soldati entrati nella città di Massa il 10 aprile 1945 e accanto ci sono poi tante altre immagini scattate nel 2014 relative alle stesse zone, con gli stessi mezzi e le stesse posizioni degli individui ritratti.

Da parte dell’associazione Eventi sul Frigido saranno esposti i “pantaloncini di Fernà“, ovvero l’unica reliquia delle strage nazifascista del 13 giugno 1944 a Forno dove Ernesto Vignali, detto appunto “Fernà“, come avevano fatto tanti altri giovani, era salito al paese per unirsi ai partigiani.

Saranno esposte in quell’occasione anche le “ciabatte“ con cui le donne varcavano le Apuane in cerca di cibo: le donne ebbero un ruolo determinante nella storia della liberazione per il loro impegno civile. Nella mostra ci sarà un percorso che rievoca i giorni della liberazione della nostra città dal giogo nazifascista.