Una mostra di foto sulle lavoratrici lunigianesi

Si apre stamani, alle 10.30, a Fivizzano, in occasione della Giornata della donna, la mostra fotografica ’La donna in fabbrica’, un percorso espositivo che ripercorre la vita operaia del Novecento. Nello splendido Chiostro dell’ex convento dei Padri Agostiniani saranno esposte le immagini dall’archivio della Fiom, mentre nella Sala del Fondo Antico della biblioteca ’Gerini’ il caso locale di ’Storie di filanda’. Quest’ultima nasce come esempio di lavoro collettivo per una storia al 70% femminile. Una storia dello scorso secolo. Si inizia con immagini di oggetti che sono stati rappresentativi del lavoro svolto nella fabbrica nota come lo ’Jutificio Montecatini’. E poi fotografie dei discendenti di quelle lavoratrici che restituiscono un autentico mosaico della comunità dell’epoca. La mostra espositiva resterà aperta fino al 31 marzo con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30; dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17,30.

R.O.