Una “missione” a Bad Kissingen con... rimborso

Quasi mille euro di rimborso a un consigliere di Massa a cui era stata autorizzata la ‘missione’ in trasferta. Il beneficiario è il consigliere della Lega, Filippo Frugoli. La ‘missione’ era il viaggio di rappresentanza dell’amministrazione dal 27 al 31 luglio a Bad Kissingen, città gemellata, in occasione della ‘Rakoczy Fest’. La delegazione sarebbe stata composta oltre che dal sindaco Persiani, da due assessori e da un consigliere, quest’ultimo individuato in Frugoli che infatti compare anche in alcune foto davanti e in ‘servizio’ allo stand della città di Massa alla festa, pubblicate sui social. Missione autorizzata, come riporta la determina del dirigente Bruno Tarabella, che rimborsa quindi le spese documentate dal consigliere, ma non riportate Nella determina, con 959,02 euro nel capitolo di spesa ‘Rimborso spese di viaggio e soggiorno agli amministratori’.