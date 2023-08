Una Maratona per Tommy a Massa: 5mila euro raccolti per la disabilità

Sport, divertimento e beneficenza: è stato il mix vincente della 12 ore “Insieme per Tommy”, l’evento di domenica scorsa che si è svolto al circolo Amici del Tennis Riviera (via Montecatini, Ronchi). L’evento, giunto al suo quarto anno consecutivo, è ormai divenuto una tradizione alla quale non rinuncia più nessuno: uomini, donne, grandi e piccini, amici di vecchia data e, ogni anno, qualche persona nuova che si aggiunge alla giornata grazie al passaparola. Uguaglianza, parità e inclusione, in una giornata che ha visto susseguirsi corsa, percorsi in bicicletta, tennis, giochi senza frontiere, karaoke, balli e una gustosa grigliata, per 12 ore consecutive, che hanno raccolto circa 5mila euro. “Insieme per Tommy”, l’Associazione di promozione sociale e senza scopo di lucro nata nel 2020 al fine di raccogliere fondi per aiutare il piccolo Tommy, un ragazzino di 16 anni affetto da una grave disabilità, e altri bambini e bambine che, come lui, lottano contro le difficoltà che ogni giorno incontrano per ricevere cure appropriate e le varie forme di supporto, per l’anima ed il corpo. Il lavoro instancabile degli associati consiste nell’informare i cittadini e sensibilizzarli al tema della disabilità, oltre a far conoscere la storia del piccolo Tommy, portavoce per quei ragazzi che non ce l’hanno, e organizzare la giornata “Insieme per Tommy”. L’evento con 200 persone, si è svolto all’insegna del gioco: termine delle gare sportive, una ricca lotteria, grazie alle preziose donazioni delle attività del territorio provinciale. Anche Tommy, aiutato dai genitori, ha potuto partecipare. "Commovente, ogni anno, vedere una nutrita partecipazione" ha commentato Isabella Galvani, conduttrice anche del Circolo amici del tennis Riviera.