Una mano tesa alle persone sole. Pranzo solidale della Croce Bianca

Una giornata speciale, dedicata a tutte le persone sole. Sole il giorno di Natale, quando la solitudine può diventare insostenibile. La Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla ha in programma di organizzare una giornata speciale, dedicata a tutte le persone sole. Si tratta di un pranzo solidale, nella sede della pubblica, in via Lunigiana, ad Aulla, che inizierà alle 12,30 di lunedì 25 dicembre. Durante gli anni passati i volontari hanno consegnato pacchi contenenti alimentari a chi ne aveva necessità.

Tutto l’occorrente per cucinare, per prepararsi pranzo e cena. Solo che spesso capivano che il vero problema delle persone era la loro solitudine, nel giorno di festa. Ecco quindi l’idea di organizzare qualcosa che alleviasse la solitudine delle persone, per Natale. "Apriremo le porte della nostra sede – commenta il presidente Achille Guastalli – i volontari si rimboccheranno le maniche e serviranno un ottimo pranzo di Natale. Ovviamente tutto gratuito. L’intento è di raggiungere chiunque possa aver piacere, nonostante solitudine o difficoltà, di passare una giornata in famiglia con noi".

Il pranzo di Natale solidale si chiama, semplicemente, ‘C’è un posto anche per te’ ed è aperto a tutti, non solo alle persone bisognose, ma soprattutto a chi è solo. Il gruppo è al lavoro da tempo, tante persone si sono messe a disposizione, per chiunque avrà necessità, verrà fornito un servizio navetta. "Stiamo ricevendo grande risposta da parte di commercianti e fornitori della zona - commenta la vice presidente del gruppo Sophia Alicino - per il momento contiamo una quarantina di persone, ma il numero potrebbe ancora salire, mancano alcuni giorni a Natale. C’è stata una bella risposta da parte dei volontari che hanno deciso di trascorrere il Natale in sede, anche con la famiglia e poi collaborazione con case famiglia della zona, cooperative e assistenti sociali e anche l’aiuto della Caritas è stato fondamentale. Tanti gli aiuti arrivati, abbiamo ricevuto contributi economici e non solo, un bel gesto di solidarietà. Principalmente l’invito è rivolto a persone sole o a coppie di anziani soli, oppure ai bisognosi. I numeri di Barbara e Greta sono disponibili per le prenotazioni, chiunque sia interessato a passare il Natale con noi può contattarle. Chiunque volesse aiutarci può passare in sede o telefonarci". Info: Greta (3897855386) e Barbara (3381279078).

Monica Leoncini