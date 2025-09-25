Una lunga corsa fino... al cielo. In trecento alla gara di montagna: "Celebriamo lo sport e la cultura"

FIVIZZANONel 2024 l’edizione ’zero’ per la Lunigiana Skyrace, che questo fine settimana si apre al pubblico per i professionisti e i neofiti. Gli iscritti hanno toccato quota 300. Al già rodato percorso di 45 Km, con 2500 metri di dislivello, gli organizzatori hanno aggiunto una gara di 24 Km, con 1200 metri di dislivello. E’ il modo innovativo di raccontare il territorio attraverso un gesto sportivo correndo in montagna. Da oggi a domenica, a Fivizzano, l’evento che andrà in auge non sarà comunque basato esclusivamente sullo sport, bensì arricchito da cultura e sostenibilità.

Oggi alle 18 a Palazzo Cojari l’inaugurazione della mostra “(un)Spleen“ a cura di Bianca Catalano dell’artista Daniela Di Lullo, ideatrice del pettorale di gara di quest’anno. Domani alle 18 ecco “L’Zenta dla Montagna“ (la gente di montagna) evento della presentazione della gara e spettacolo che sarà inaugurato con Giovanni Lindo Ferretti, uomo di montagna, cantautore, artista e filosofo dell’Appennino, a Pieve San Paolo a Vendaso. Poi domenica la corsa vera e propria.

"Siamo a circa 300 iscritti – racconta Andrea Jacomelli, segretario della Lunigiana Outdoor che organizza la Skyrace, di cui presidente è Domingo Cozzani, mentre il responsabile della sicurezza in gara è il dottor Liano Gia – Quindi prossimi al numero massimo, imposti perché una presenza maggiore sarebbe di notevole impatto sul territorio attraversato. Contiamo anche numerosi partecipanti provenienti da tutta Europa. Quali i percorsi? Diciamo che quello da 45 Km vede alle 9 la partenza da Fivizzano: i partecipanti scendono al Laghetto, risalgono verso Pognana – spiega Jacomelli – poi Matucaso e via Sassalbo fino al Monte La Nuda nel Vallone dell’Inferno, da lì al Monte Tondo, i partecipanti scendono sul crinale fino a Po’, da lì fino a Turlago,poi a Fivizzano. Il percorso da 24Km avrà invece inizio in piazza Medicea alle 10: dalla Santissima si va nel borgo di Verrucola, quindi si arriva alla Pieve di Pognana, si sale a Mattucaso ed a Bottignana, quindi per la Via Maremmana ci si porta a Cotto, quindi al Mulino d’Arlia da dove inizia la discesa per Pognana e Fivizzano. Abbiamo distribuito “l’economia“ che questo evento porta, a tutti i locali della zona, sia per i pasti che per il pernottamento. Numerosi gli sponsor, a tutti i livelli. Cosa spetterà ai premiati? Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne sia per il percorso da 45Km che per quello da 24; in totale – chiude il segretario Jacomelli – dodici persone. A tutti coloro inoltre che oltrepasseranno il traguardo, daremo una medaglia ricordo fatta in legno di castagno. L’albero simbolo del nostro splendido territorio, che con questa iniziativa intendiamo davvero far conoscere ovunque e a tutti".

Roberto Oligeri