Una ludoteca nella scuola: giochi, laboratori e compiti

C’è una nuova ludoteca a Montignoso, aperta nella scuola primaria del Cinquale in grado di ospitare fino a 40 bambini per attività ludiche e ricreative di vario tipo. Un servizio a disposizione delle famiglie per il quale sono state aperte le iscrizioni. All’interno della ludoteca i bambini hanno la possibilità di svolgere varie attività, strutturate e non, insieme alle educatrici o in autonomia sotto la loro supervisione. Il principio guida è quello di offrire ai bambini un’occasione di incontro, condivisione e socializzazione con i coetanei, di svago e divertimento attraverso il gioco libero e i laboratori creativi sempre diversi. Gli alunni della scuola primaria avranno inoltre a disposizione un tempo e uno spazio per lo svolgimento dei compiti scolastici fino a un massimo di 40 bambini, dai 6 anni compiuti agli 11. Il servizio post scuola verrà svolto all’interno della nuova scuola primaria di Cinquale in via delle Cateratte, da lunedì a venerdì dal 4 settembre dalle 8.30 alle 12.30 e dal 15 settembre nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 13 alle ore 17 con pranzo al sacco fino ad inizio mensa. La ludoteca sarà aperta anche durante il periodo natalizio e pasquale, il servizio sarà svolto la mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Il servizio ludoteca comprende anche il momento "pranzo" dalle ore 13 alle ore 14 ed è possibile usufruire del servizio mensa.