Una lezione nella “fabbrica” del Carnevale di Viareggio

Una lezione emozionante per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Paritaria “C.Finelli” di Avenza alla Cittadella del Carnevale di Viareggio. I bimbi, accompagnati dalle insegnanti Barbara Santoro, Francesca Chiari, Greta Fabbricotti, Riccarda Santucci e dalle operatrici socio-educative Maria Angela Iovine e Idina Biso, hanno vissuto un’esperienza emozionante. Guidati magistralmente da tre tour operator, i bambini hanno potuto visitare il Museo del Carnevale, scoprendo il significato e la storia che c’è dietro un carro, nonché alcuni hangar dove vengono costruiti e conservati i giganteschi carri carnevaleschi in cartapesta. Un’attenzione particolare è stata rivolta dai bambini alla narrazione su come avviene sia la costruzione del carro che l’animazione nelle sfilate, messa in atto da funi e da ruotismi vari azionati da tecnici e figuranti. La visita ha previsto inoltre una interessante e coinvolgente attività nel laboratorio didattico dove i bambini hanno potuto, divertendosi, praticare la più elementare tecnica di modellazione della carta a calco.