Una lezione molto istruttiva

Il 7 febbraio il prof Vagli, un geologo che insegna nel nostro istituto, ha fatto lezione sui rischi geologici. Il docente ha iniziato l’ intervento elencando le tipologie di pericoli a cui può essere soggetto il territorio, concentrandosi poi sui disastri naturali che hanno sconvolto la città. Questa parte ci ha interessato in maniera particolare: il prof. ce l’ha presentata corredandola di immagini che ci hanno colpito perché le abbiamo vissute in prima persona. Il docente ha parlato poi della differenza tra rischio e pericolo facendoci capire che il pericolo è qualcosa che ha il potenziale per creare danni e il rischio è l’ eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili.