Una lapide per Dimitri. Cerimonia a Turigliano

Stamani alle 10, al cimitero di Turigliano commemorazione davanti alla tomba del pittore Dimitri Yordanov (nella foto). In occasione dell’anniversario della morte sarà mostrata la lapide dello scultore Michele Monfroni su disegno di Reika Ghio. Un ulteriore passo verso la valorizzazione di Yordanov, artista di respiro internazionale, che, in vita, non fu adeguatamente riconosciuto. Il progetto per la riscoperta di questo pittore, che fu anche autore di poesie e testi di canzoni, oltre che musicista, è partito a fine 2018 per iniziativa dell’Associazione degli ex studenti del Liceo Classico “Repetti”, che organizzò una mostra antologica a Palazzo Binelli. L’iniziativa riscosse un grandissimo apprezzamento. Yordanov nel 2001 era stato tumulato senza una lapide, il suo nome era stato inciso con un dito nel cemento fresco. Per questo nel 2019, per rendere omaggio all’artista, l’Associazione ex studenti, in collaborazione con l’Accademia l’artistico “Gentileschi” bandì il concorso di idee “Una memoria per DY”, finalizzato a selezionare un disegno o un bozzetto che ne ricordasse la figura e l’intensa attività pittorica nonché il collegamento ideale con la città di Carrara.