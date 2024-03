Una kermesse da ripetere ’Arte in negotium’ ha fatto centro e conquista i negozianti

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta di ‘Arte in Negotium’, l’esposizione di arte contemporanea nelle vetrine dei negozi del centro città. Stavolta siamo andati in via Roma a visitare la gioielleria Donati, il negozio di abbigliamento Contrasto, le confezioni Gabrielli e la boutique Caramatti. ‘Arte in Negotium’ nasce da un’idea del curatore Filippo Rolla e si propone di far dialogare l’arte e la merce coinvolgendo 35 attività.

Da Donati ‘Vittorio’ ci accoglie la titolare Laura che ospita una scultura in marmo, un piccolo mezzobusto di Elias Naman. "Ottima iniziativa, era ora che il tessuto commerciale si unisse a qualcosa di valido – commenta Laura Donati –. A Carrara l’arte la respiriamo normalmente e questa iniziativa è un salto nel passato, nel mondo dell’artigianato. L’opera di Naman è fatta tutta a mano e anche noi come gioielleria lavoriamo ancora molto a mano, quello che ci differenzia dalla grande distribuzione. Questa iniziativa deve restare stabile nel tempo, le scelte delle opere sono azzeccate e ospitarle è un onore perché le attività danno risalto alle opere. La collaborazione di alto livello vince, bisogna sempre crescere".

Contrasto ospita l’opera di Su Kyong Lee. "Siamo favorevoli ad iniziative come questa che coniugano l’arte con il commercio – commentano Vittoria Testi e Simona Bruschi –. Una bella iniziativa che sta suscitando interesse, sabato diverse persone hanno scannerizzato il qr code di Su Kyon Lee per saperne di più". E restando in tema di abbigliamento il negozio per uomo Gabrielli ospita una scultura in marmo bianco che riproduce un kimono con ‘geta’ le tradizionali scarpe di legno dell’artista Verena Mayer Tasch. "Mi piace molto questa iniziativa perché Carrara è una città d’arte – commenta il titolare Cesare Gabrielli –. L’opera è piaciuta molto ai miei clienti e io la sento molto, è attinente al negozio trattandosi di un abito". Il sogno collegato agli abiti da sogno è il filo conduttore delle opere di Gianluca Caramatti esposte da Caramatti 1873. "Una bella iniziativa che andrebbe organizzata anche nelle vetrine dei fondi sfitti – commenta Isabella Dell’Amico –, in questo modo si riqualificherebbe la città dando spazio a numerosi artisti".

Alessandra Poggi