"Una kermesse che va potenziata" Il taglio del nastro del salone

Taglio del nastro per Seatec e Compotec Marine della Imm, che si chiude stasera a Carrarafiere. Ad inaugurare il doppio salone della nautica e della subfornitura da diporto la sindaca Serena Arrighi e il consigliere regionale Giacomo Bugliani. Tanti gli eventi oltre ai numerosi stand che propongono il meglio sul mercato. Seatec ha raggiunto il traguardo della ventesima edizione mentre Compotec quello della quattordicesima. In esposizione tecnologia, componentistica, design e subfornitura per la nautica da diporto. Un salone che nel corso degli anni ha saputo investire in una crescente consapevolezza ambientale: alle aziende identificate come ‘Green’ viene data una speciale visibilità e viene istituito un premio Greentec, come riconoscimento al miglior prodotto e processo ecosostenibile. "Si tratta di due fiere ormai consolidate – ha detto la sindaca Arrighi –. Due eventi ad alto contenuto tecnologico, ma anche dalle grandi possibilità di crescita e sviluppo, come tutta la nostra fiera". "È una manifestazione che dà vitalità alla Imm – ha aggiunto Bugliani – ed è doveroso da parte di tutte le istituzioni investire in questa realtà del territorio, che può e deve rappresentare molto di più per lo sviluppo economico e sociale".

Alessandra Poggi