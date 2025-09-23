Una grande palestra a cielo aperto. Lo sport conquista il centro di Aulla

Una grande palestra all’aperto è diventato sabato il centro di Aulla per la sesta edizione della Giornata dello Sport. Moltissimi i bambini arrivati con i genitori per provare nuove discipline. Soddisfazione per gli organizzatori, a partire dal sindaco Roberto Valettini:, la presidente della Consulta dello Sport Giada Moretti che ha sottolineato la forza dello sport come strumento di socialità, crescita e inclusione. il consigliere comunale e tecnico sportivo Alessandro Andellini. Un lavoro di squadra vincente, che ha coinvolto l’intera comunità: logistica e accoglienza affidate alla Pro Loco Città di Aulla e all’Avis. Gli amminitratori ringraziano poi le oltre 25 associazioni sportive che hanno animato la giornata: Veloclub Lunigiana con le spettacolari dimostrazioni di Enduro, L’ecole (ritmica), Centro Studi Karate Lunigiana, Lunigiana Pattinaggio Artistico Fsp della Polizia di Stato, “I guardiani della Luna”, Sport Inside, Asd Serricciolo e Lunigiana football, Lunigiana Rally, Minbasket Aulla, Club Virtus 1906, Podenzana Tresana Volley, Sport Village, Atletica Lunigiana e Country River, Sam.multisport Dragon kikboxing, Volley team Lunigiana, Tennis club Villafranca e Only Sport, Ginnastica Dinamica Militare Italiana, Cycling lab,Compagnia della Spada, Luniaerobica, Sky Hunters Taekwondo e Pugilistica Carrarese.

Ogni stand ha raccontato una storia di passione e dedizione, ogni dimostrazione ha seminato curiosità e voglia di mettersi in gioco. La giornata è stata impreziosita dalla presenza del Panathlon Club Pontremoli Lunigiana rappresentato dal presidente Aldo Angiolini. Poi il Mini Torneo di Calcio al Parco della Camilla ha visto protagonisti i piccoli atleti del 2016, mentre il Gala dello Sport in piazza De Gasperi ha chiuso la giornata e la “merenda dei campioni” ha dato ristoro a tutti.