Una gita speciale all’Idroscalo per i bambini del nido La Cicogna

Una gita al giardino dei giochi dimenticati dell’Idroscalo di Milano è l’idea delle educatrici del nido ‘La Cicogna’ di Marina di Carrara che hanno portato nel parco i bambini. Un’iniziativa su su cui le famiglie hanno espresso grandi apprezzamenti, con l’auspicio che non rimanga un episodio isolato. Un evento che va al di fuori dell’ordinaria routine di un asilo nido e in cui, in questa occasione, è stato fatto un ragionamento più articolato in merito ai bisogni dei piccoli e all’esigenza di offrire loro una giornata di svago in mezzo al verde e alla natura, mantenendo ovviamente anche l’aspetto didattico. Il giardino dei giochi dimenticati dell’Idroscalo di Milano, ‘Aulì ulè’, è un parco dedicato ai piccoli. Un luogo immerso nel verde in cui non esistono strutture ma solo alcune costruzioni e giochi interamente in legno. Un progetto ideato per permettere al bambino di sviluppare, stando in mezzo alla natura, la sua forma di gioco preferita, usando la fantasia e ciò che il verde mette a disposizione.

"Ci piacerebbe che, nei prossimi anni, queste iniziative venissero organizzate direttamente nel programma scolastico, ed è un appello che rivolgiamo al Comune – dicono i genitori –. Si tratta di una scelta fortemente sentita dalle educatrici per arginare e abbattere tanti muti creatisi in questi anni a causa del Covid. Tutto nasce dalla volontà di creare un rapporto umano con le famiglie, di consolidare il rapporto scuola-famiglia anche all’esterno della mura scolastiche: un rapporto prezioso e di vitale importanza per l’educazione dei bambini; unito al desiderio di far vivere ai bambini dei momenti di giornata all’aria aperta in un posto magico a contatto con la natura. Grazie alle educatrici che hanno organizzato personalmente questo evento, con la speranza che possa diventare un rito annuale".