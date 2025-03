Una giornata per il verde pubblico

Domani Italia Nostra organizza due iniziative per far comprendere ai giovani e agli amministratori pubblic la centralità del verde pubblico. La giornata inizierà alle 9,30 alla Scuola “Paradiso” di Marina, dove, in collaborazione con Nausicaa e il vivaio Magni, saranno piantate tre magnolie e tre alberi da frutto. Con la scuola sarà presente l’assessore all’Ambiente, Moreno Lorenzini e Mikado Menconi, agronomo di Nausicaa. Nel pomeriggio, nella sala conferenze di Nausicaa (viale Galilei) alle 16,30, si terrà la conferenza “Verso una città verde. Idee e strumenti per il cambiamento” promossa da Italia Nostra con l’adesione di Grig, Onda e Lipu. Interverranno: la sindaca Serena Arrighi, Mario Bencivenni ( di Italia Nostra, Fabrizio Cinelli agronomo, Marco Dinetti (Lipu), Moreno Lorenzini, assessore, , Antonio Mori (Onda) e Florida Nicolai (Grig). I lavori saranno coordinati da Riccardo Canesi.