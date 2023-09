Una giornata per conoscere Aldo Mieli

Sabato 7 ottobre in biblioteca in piazza Gramsci convegno ‘Un pericoloso amore per la conoscenza. Aldo Mieli: alle origini del movimento Lgbt+’. La giornata di approfondimento moderata da Sara de Giovanni (centro Flavia Madaschi di Bologna), si svolgerà dalle 16,30 alle 19,30 ed è realizzata dal centro Aldo Mieli e dallo storico Dario Pasquini, in collaborazione con il Cesvot, e con il patrocinio del Comune. Il convegno si propone di fornire alla comunità scientifica e a quella Lgbt un approfondimento su Aldo Mieli, figura poco indagata, protagonista della storia Lgbtqia+ e pioniere della storia della scienza internazionale. Aldo Mieli nacque nel 1879 a Livorno. Fu attivista del Psi, dal quale fu espulso per pederastia. Dopo gli studi Matematiche e fisica a Pisa e Lipsia, insegnò chimica all’università La Sapienza di Roma. Fondò le riviste ‘Archivio di storia della scienza’, poi rinominato ‘Archeion’, e la ‘Rassegna di studi sessuali’.