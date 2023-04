Una giornata nella quotidianità del domani La storia inventata dai redattori provetti

Dario, un ragazzo di tredici anni, esce da scuola, prende il suo monopattino e va a casa, la giornata è molto calda ma l’asfalto bianco rende il percorso meno rovente. Arrivato a casa mette in garage il suo monopattino, Dario e la sua famiglia possiedono molti mezzi elettrici: un’auto e una bicicletta, uno skate e hanno in garage una colonnina per la ricarica. Dopo aver mangiato in due minuti, grazie al gentilissimo robot Dino che, con divisa e cappello rosso, gli ha consegnato a casa il pranzo ordinato la mattina con la fedele app Smart Eat, si lancia sul divano.

Nel pomeriggio gli amici lo invitano ad andare a giocare a calcio al centro sportivo. Dario raccoglie la sua borraccia in acciaio inox e si dirige dagli amici, appena arrivato saluta Marco, il suo migliore amico, che con le sue inseparabili cuffiette bluetooth, è appena giunto a bordo del suo skate elettrico, subito dopo arrivano Sofia e Aurora su bici rigorosamente elettriche, e infine, a bordo di una macchina ibrida di ultima generazione, arrivano anche gli altri.

Dario si accorge di avere il monopattino scarico e lo attacca alla colonnina appena prenotata con l’app Eco Recharging e poi si avvia con i suoi amici in campo.