Una giornata di visite gratuite per la prevenzione del glaucoma

CARRARA

Una giornata dedicata alla prevenzione del glaucoma, malattia degenerativa dovuta nella maggioranza dei casi a un aumento della pressione intraoculare che, a lungo andare, danneggia il nervo ottico e si manifesta molto spesso in maniera silente. A individuare la malattia sarà dedicata la giornata di lunedì nella farmacia comunale La Prada in via Casola 21G ad Avenza. In Provincia è peraltro attivo il Centro Glaucoma, un ambulatorio in regime Asl, dedicato a diagnosi e cura che vede, tra gli altri, la presenza della dottoressa Veronica Pianini (nella foto), medico oculista specialista in questa patologia. I cittadini a cui verranno rilevati valori fuori norma potranno quindi accedere al Centro Glaucoma per ulteriori accertamenti.

Il glaucoma infatti in molti casi continua ad essere scoperto tardi, quando i danni che sono irreversibili sono già conclamati. E per la Settimana mondiale del Glaucoma le farmacie Nausicaa propongono una giornata di visite gratuite con l’obiettivo di “scovare” le persone in provincia che soffrono di questo disturbo e non ne sono consapevoli in modo da poterle mettere al riparo dalle complicazioni dovute al mancato accesso precoce alle terapie. Per partecipare è necessario innanzitutto controllare l’aderenza ai criteri di inclusione: età oltre i 35 anni, familiarità per il glaucoma, pregresso riscontro di valori di pressione intraoculare ai limiti della norma, comparsa di dolore oculare dopo lettura prolungata o permanenza in ambienti poco illuminati, pregresso intervento di chirurgia refrattiva, vasospasmo, emicrania oftalmica con aura e fenomeno di Raynaud sono gli aspetti che permettono l’accesso all’iniziativa e ne garantiscono l’efficacia. È sufficiente prenotare il proprio esame gratuito e recarsi in farmacia all’orario stabilito, in tutta la giornata. Per prenotare è sufficiente telefonare in farmacia allo 0585 53161 o recarsi sul sito nausicaacarrara.it e procedere con la prenotazione online.