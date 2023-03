Una giornata dedicata alla musica antica con la Dickens fellowship

La Dickens Fellowship apre le porte alla musica. Era in programma per domenica alle 18, ma sarà spostato a data da destinarsi per un’indisposizione del soprano, i n Piazza Alberica a Carrara, la Dickens, in collaborazione con Ensemble Massa Cybea e Associazione Antica Massa Cybea, celebra la Giornata Europea della Musica Antica, nell’ambito delle manifestazioni organizzate da Rema (Réseau Européen de Musique Ancienne), che ogni anno celebra la Giornata Europea della Musica Antica il 21 marzo, giorno in cui nel 1685 nacque Johann Sebastian Bach. Nella settimana intorno a questa data vengono organizzati, in varie parti d’Europa, concerti ed eventi legati a questa ricorrenza. Quest’anno anche Carrara a festeggerà l’importante giornata con Ensemble Massa Cybea e Associazione Antica Massa Cybea. "Non appena Accademia Albericiana ci ha proposto la collaborazione con le due associazioni – spiega Marzia Dati, presidente di Dickens – l’abbiamo accolta con grande entusiasmo perché l’evento risponde alla vocazione internazionale di Carrara e della filiale italiana della Dickens Fellwoship.” Quest’anno le due associazioni massesi hanno preparato unprogramma variegato, un vero e proprio viaggio musicale nell’Europa tra Seicento e Settecento dal titolo “Behold and Listen”. L’Ensemble Massa Cybea è specializzato nella esecuzione di repertori antichi su strumenti originali, frutto di una specifica formazione basata sullo studio della prassi esecutiva dell’epoca. Il repertorio spazia dal Cinquecento a fine Settecento. L’organico stabile è un trio (Eleonora Di Dato, soprano; Claudia Poz, violoncello; Erminia Migliorini, clavicembalo) cui si aggiungono,un violino o un flauto. Ha al suo attivo numerose prime esecuzioni in epoca moderna di autori a cavallo tra Seicento e Settecento di ambito toscano, riscoperti e trascritti. Introdurrà il concerto Marzia Dati con una breve relazione su Charles Dickens e la musica.