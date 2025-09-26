Una giornata dedicata agli amici a quattro zampe anziani e disabili

Una giornata dedicata ai cani e gatti anziani e disabili al Parco della Comasca. Domenica il Parco della Comasca si trasformerà in un luogo speciale per celebrare e prendersi cura degli amici a quattro zampe più fragili: cani e gatti anziani o disabili. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici a Quattro Zampe insieme alla dottoressa Elisa Casetta, nasce per aiutare proprietari e animali a vivere al meglio la "terza età", contrastando la triste percezione dell’invecchiamento come un peso e ribadendo l’importanza di non abbandonare gli animali quando diventano più bisognosi.

La giornata si aprirà con una tavola rotonda a cui parteciperanno veterinari esperti, che illustreranno i problemi legati all’età avanzata e le soluzioni per affrontarli in modo consapevole. Poi educatori e istruttori cinofili guideranno i partecipanti in attività pratiche, dimostrando come si possa continuare a giocare, muoversi e divertirsi coi propri compagni di vita, anche non più giovani. Infine con una sfilata dedicata a tutti i cani, un momento di festa e condivisione che unirà famiglie e animali in un’atmosfera di allegria.

"Questa giornata – spiegano gli organizzatori – vuol sensibilizzare sull’importanza di accompagnare gli animali nella loro vecchiaia con amore, cure e rispetto. L’abbandono non deve mai essere un’opzione: cani e gatti anche quando invecchiano restano parte della famiglia".