Una fotografia poco rassicurante

1 Preoccupazione

Secondo i dati di Sentieri, raccontati dal medico Rutili della sezione di Massa Carrara dei Medici per l’ambiente (Isde), esiste un eccesso di mortalità del 10,2 per cento nei maschi e del 17,7 nelle femmine

2 Giovani a rischio

I dati rappresentati nello studio Sentieri raccontano anche di un rischio molto importante per gli under 30. Nelle età giovanili, si osserva un eccesso tra i maschi per tutti i tumori, specialmente nella fascia 20-29 anni

3 Il ritardo

I dati che sono emersi e che dovrebbero permettere un’analisi importante per la nostra salute sono in realtà ormai datati, ovvero risalgono al 2018, a differenza di quelli del Comune di Massa che arrivano almeno al 2018