Una folla si ritrova nel Medioevo E il passato diventa realtà

di Natalino Benacci

Una marea di visitatori e turisti ha sommerso Medievalis. Prosegue il successo e l’alto gradimento della manifestazione giunta alla17esima edizione. Come in un romanzo il tuffo nel passato offre a piene mani suggestioni e fantasia. Il meraviglioso e il quotidiano al tempo di Federico II: il volo di un fagiano, lanciato per compiacere l’imperatore è fermato dal falco che lo trascina a terra con una brusca virata. Il sipario si è alzato giovedì scorso. La rappresentazione ideata dalla Compagnia del Piagnaro è un omaggio alla storia, come in una fiaba dove si respirano fascino e magia. Sono bravi i gruppi storici impegnati ad intrattenere la folla. Tra realtà e fantasia sul palcoscenico arrivano dell’antico borgo non solo armigeri, musici e alchimisti, ma anche personaggi come l’Olifante, Truffadamus l’astrologo, Agilulfo e Bradamante col Mago Jefte, che hanno dato spettacolo all’ombra della Cortina di Cacciaguerra, alzata da Castruccio Castracani per dividere le fazioni guelfe e ghibelline nel 1322. C’è ancora un testimone dell’epoca: è la campana del 1311 della chiesa di San Francesco che farà ascoltare i suoi rintocchi alla rievocazione dell’arrivo dell’imperatore Federico II questa sera alle 21.30 per la concessione del diploma di libero Comune. Molto applaudite le esibizioni della Compagnia del Piagnaro e degli sbandieratori, sottolineate dalle trombe medievali, seguitissime le battaglie tra armigeri e le disfide tra contrade culminate con la giostra dei cavalieri. Ci sarà anche un vero matrimonio in stile medievale, col corteo che accompagnerà la sposa oggi alle 18 all’entrata del palazzo comunale. Da non perdere, sempre oggi, i giochi del falconiere in Piazza Duomo alle 19, le performance di spettri, eretici e streghe nel Vicolo de lo Voltone. Alle 21.30 l’accoglienza a Federico II con corteo per le vie del borgo. Seguono spettacoli di sbandieratori, musici, danzatori, armigeri e dalle 22 la giocoleria con il fuoco. Alle 23 la compagnia dell’Accademia in Piazza Duomo si esibirà in uno spettacolo epico, poi la Disfida de la Cortina di Cazzaguerra tra le contrade di Sommoborgo, Imoborgo e Contado con archi, lance e cavalli. La premiazione domani.