Una folla composta e silenziosa alla messa per Massimiliano Zani

A un anno dal tragico incidente sul lavoro mentre era in corso la fienagione sui prati nella zona della Pieve di Sorano, in cui era deceduto Massimiliano Zani, 48 anni, ex vicesindaco di Filattiera, alle 18 di ieri, martedì, si è tenuta una messa di suffragio,nel ricordo dell’amministratore scomparso all’Oratorio di San Rocco nella borgata di Rocca Sigillina, dove Zani risiedeva con la sua famiglia.

Alla funzione religiosa era presente moltissima gente, proveniente da tutta la Valle del Caprio e da numerose altre zone della Lunigiana. Fra gli amministratori, si sono notati, oltre ad Annalisa Folloni Sindaca di Filattiera, con una parte dell’Amministrazione, il Sindaco di Mulazzo Novoa, quello di Pontremoli Jacopo Ferri,il giudice Cosimo Ferri, Loris Rossetti,già Sindaco di Fivizzano ed altri. E quando il Coro Parrocchiale di Scorcetoli ha iniziato ad elevare le proprie melodie nella piccola e raccolta Chiesa di campagna, la commozione ha pervaso tutti i presenti. "Papà vi ha lasciato una grande eredità fatta di valori da portare avanti – ha detto nella sua omelia il parroco don Mario Arenare rivolto ai figli dello scomparso – fatelo con dignità ed onore come avete fatto fino ad ora".

Al termine della messa, la sindaca Folloni ha deposto una corona nel cimitero. "E’ stata una cerimonia composta, molto sentita e silenziosa – afferma una caro amico del vicesindaco scomparso – nessun discorso ufficiale, veramente un bel ricordo ed è proprio il caso di dire che a volte il silenzio vale più di mille parole".

Roberto Oligeri