Una folla ai Quercioli per l’addio al sindacalista Almo Zaccagna

Chiesa gremita al Santuario dei Quercioli per l’ultimo saluto ad Almo Zaccagna, storico delegato e rappresentante della Cisl di Massa Carrara scomparso a soli 74 anni domenica mattina per una malattia che non gli ha dato molto tempo. Lascia le figlie Laura e Lucia e il figlio Luigi. Almo Zaccagna aveva lavorato all’ex Apt per poi passare in Provincia dove è stato per molti anni Rsu della Cisl prima di passare nella categoria dei pensionati del sindacato. Alle esequie era presente anche l’ex sindaco di Carrara, Angelo Zubbani, che aveva avuto modo di lavorare fianco a fianco con Zaccagna per alcuni anni.

Il segretario della Cisl Toscana Nord, Andrea Figaia, ricorda con affetto e saluta con dispiacere lo storico rappresentante del sindacato: "Le brave persone che volano in Cielo lasciano una scia di luce. L’amico Almo Zaccagna è andato avanti. Delegato sia in categoria della Funzione Pubblica che poi nella Federazione Pensionati, ha sempre avuto una sua costanza nell’impegno, pronto a dare il suo contributo. Cislino ha davvero saputo dire ‘eccomi’. Sorridente e positivo non si è mai tirato indietro. Carattere franco, ma propositivo, aveva particolarmente a cuore la soluzione dei problemi delle persone".