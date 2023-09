Una finestra sul mondo Ecco il piano regolatore che concilia ambiente, produzione e sviluppo

di Cristina Lorenzi

La priorità assoluta sarà il travel lift, ma non è mai stato perso di vista il problema dell’erosione e della crescita dell’economia del territorio. Alte le ambizioni nel progetto del piano regolatore del porto che si prefigge di trasformare lo scalo marinello in una finestra sul mondo coniugando produttività e ambiente. Così lo ha defintio il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva nel corso dell’incontro con gli operatori che dovranno continuare a gravitare nello scalo, gli autotrasportatori, le aziende della nautica, gli operatori balneari riuniti ad Avenza dalla Cna. Introdotto del presidente degli artigiani Paolo Bedini e dal referente relazioni istituzionali Gino Angelo Lattanzi, Sommariva ha dichiarato a chiare lettere che "questo porto s’ha da fare". L’ultimo intervento sullo scalo risale al 1981: in 42 anni è cambiato il mondo. "Questo porto non riesce più a rispondere alle esigenze degli operatori e della città. I traffici sono triplicati raggiungendo i 5 milioni e mezzo di tonnellate di merci movimentate per cui le banchine attuali non sono più sufficienti a dare risposte a tutti coloro che hanno bisogno di un affaccio a mare. Mi riferisco alle ditte della nautica per le quali sarà costruito il travel lift, alle crociere che avranno una banchina dedicata e potranno avere approdi sistematici, alla piccola nautica che avrà uno spazio dedicato e ai grandi operatori che confluiranno tutti negli spazi a est. Le grandi civiltà sono tutte nate sull’acqua: mare o fiumi, per cui il porto ha sempre creato connessioni, cultura e innovazione".

Definendo il nuovo piano lo strumento che regolerà il rapporto fra lo scalo e il territorio, Sommariva punta a un nuovo sistema logistico internazionale che dovrà essere da cerniera fra Marina e il resto del mondo. Tuttavia il progetto firmato dagli ingegneri Mirko Leonardi e Marco Mellito non ha mai perso di vista il rispetto dell’ambiente "con il quale il dialogo deve essere costante in ogni fattore di sviluppo. Il porto – ha ribadito il presidente – deve essere visto da tutti comer risorsa e come straordinara opportunità di crescita. Non deve essere un problema. Proprio per questo iI nuovo disegno autolimita l’espansione del porto, che adesso ha i suoi spazi fino alla foce del Lavello e potrebbe allargare lì le sue banchine. Nel nuovo porto la costa a est del Carrione, in viale da Verrazzano sarà rilasciata al Comune che potrà disporne per progetti per i cittadini".

Altro tema sentito da Sommariva e dai vertici dell’Autorità portuale è quello dell’erosione, che non pochi problemi crea sulla costa a est di Marina. "A chi mi chiede se il porto finora possa aver influito sull’erosone della costa apuo versiliese dico forse sì: l’intevento dell’uomo può aver eroso sabbia e fondali a est. Tuttavia il nuovo porto non inciderà ulteriormente". Da qui una lunga illustrazione degli studi sulle correnti. "Migliaia di pagine relative all’area dal Magra a Viareggio. Con il nuovo prp l’andamento dei flussi subisce modifiche limitate, che migliorano l’attuale situazione. Anche il flusso sedimentario proveniente dal Carrione va verso levante e quindi con il pennello che sarà fatto sulla sponda sinistra del torrente, in ambito dei lavori del waterfront, succederà che la barra di foce che attualmente è un problema, andrà a sedimentarsi, grazie alle correnti sui fondali dalla Partaccia in poi". Da qui Sommariva ha annunciato un tavolo permanente con l’accordo di tutti i Comuni costieri, la Regione e la Camera di Commercio che tenga il monitoraggio su erosione e ambiente. "Sarà nostra cura redistribuire la sabbia prelevata dal porto, che non è inquinata e ha superato ogni esame, lungo la costa massese".