Una fiera tra scuola e innovazione

Le professoresse del dipartimento di matematica e scienze della media “Staffetti“ (Antola, Barsotti, Masetti, Piacentini), hanno partecipato alla fiera Didacta presso la Fortezza da Basso a Firenze, per visionare e provare le novità multimediali per lo studio scolastico. La professoressa Piacentini ci ha raccontato della sua esperienza dove ha scoperto tantissimi nuovi oggetti scolastici che miglioreranno la vita dello studente semplificando il suo studio: tablet, computer, vari tipi di penne, matite “infinite”, visori, macchinari 3D, robot, lavagne tecnologiche, banchi a rotelle, le startup. L’organizzazione di quest’evento è avvenuta col contributo della Regione Toscana e varie associazioni, case editrici, il nostro registro elettronico Spaggiari, vari fornitori scolastici, ragazzi in diretta podcast. Sicuramente tutte queste novità e curiosità arriveranno molto presto in tutte le scuole della Toscana. Infatti anche il laboratorio scientifico del plesso “Staffetti“ è stato abbellito con alcuni di questi fantastici strumenti che presto saranno inseriti nelle nostre lezioni quotidiane.