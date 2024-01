Una discarica di yacht. Allarme per la salute per il deposito di Marina. Ordinanza di sgombero

Da fuori sembra un deposito di barche ormai in disarmo, ma dietro c’è una storia di superficialità, qualche negligenza e un po’ di disinteresse, con risvolti anche penali ancora in corso, e qualche arresto nel genovese. Senza parlare del rischio ambientale che con il tempo diventa sempre più concreto.

Stiamo parlando di un piazzale privato di circa 4mila metri quadri in viale Zaccagna, quasi alla foce del Carrione, che i proprietari hanno affittato ad una ditta fin dal febbraio 2019 ad uso deposito. I problemi iniziano quando la ditta che lo ha preso in affitto lo mette a disposizione per ricevere barche di una certa importanza, una sessantina sulle 300 danneggiate o distrutte dalla mareggiata dell’ottobre 2018 che aveva investito il porto di Rapallo, che è il porto turistico più grande d’Italia.

La struttura portuale ligure è al centro di inchieste della magistratura di Genova ed è interessata da provvedimenti giudiziari, così che dal 2019 al 2021 i relitti delle barche distrutte sono oggetto di sequestro, mentre il piazzale lo è dal 2019 al 2022. L’area è privata ma la salute è pubblica e le barche sono classificate come rifiuti speciali. Per questo il Comune di Carrara ha già emanato un’ordinanza di sgombero nel febbraio del 2021 (il termine stabilito era entro l’ottobre successivo), poi prorogata al giugno 2022 e ulteriormente prorogata al prossimo febbraio. Adesso 13 relitti sono stati portati via (le dimensioni dei relitti richiedono mezzi particolarmente attrezzati) ma una cinquantina restano e sembra un problema portarli in discarica, soprattutto per il disinteresse dei legittimi proprietari delle stesse imbarcazioni che a loro spese dovrebbero provvedere al conferimento. Nel frattempo la società che aveva in affitto l’area non c’è più ma i relitti delle barche sono l’eredità lasciata e nessuno sa se entro il prossimo febbraio l’area sarà ripulita e bonificata.