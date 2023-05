Una corsa per il Meyer con gli amministratori

Si è svolta il 1° Maggio a Barbarasco ‘Amministratori per il Meyer’, evento ludico motorio per raccogliere fondi a favore dell’ospedale pediatrico fiorentino: oltre 140 atleti tra cui 65 bambini. Da alcuni anni, alla corsa per gli amministratori, si è affiancata la grande famiglia del Corrilunigiana. Partenza e arrivo nel cuore di Barbarasco. "Ringrazio in particolare Fonteviva – sottolinea l’assessore allo sport di Tresana, Alessandro Vannini –, che ci ha donato centinaia di bottigliette d’acqua per i partecipanti, ma anche soprattutto Enzo e Massimo Codeluppi. Grazie a loro e a tutti gli atleti del Corrilunigiana la manifestazione è cresciuta molto". A gestire punti ristoro e tracciato, insieme alla Polizia Municipale, la protezione civile di Tresana con il Ser Fir Cb. Le donazioni raccolte sono state destinate all’accoglienza delle famiglie bisognose del Meyer. Fondamentale il supporto di Fir Ser Cb il Castello, Avis Tresana, Pro Loco Tresana, Le mie Radici, Podenzana Tresana Volley, Atletico Tresana e Corrilunigiana.